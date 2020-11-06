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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Бернли
Брайтон - Бернли: обзор матча 06 ноября 2020
Брайтон
06.11.2020, пятница, 20:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бернли
Желтая карточка
И. Биссума
87'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Уэлбек
86'
84'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Й. Велтман
83'
70'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Макс Томсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Райан
34
Велтман
33
Берн
4
Уайт
4
Уэбстер
48
Лэмпти
13
Гросс
28
Биссума
10
Лаллана
11
Мопе
18
Уэлбек
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
8
Браунхилл
11
Брэди
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
34
Велтман
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
34
Велтман
18
Уэлбек
10
Коннолли
10
Коннолли
18
Уэлбек
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
Остались в запасе
Брайтон
Бернли
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
35
Макс Томсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
Остались в запасе
35
Макс Томсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брайтон - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
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