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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Рух
Витебск - Рух: обзор матча 06 ноября 2020
Витебск
06.11.2020, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Рух
Желтая карточка
D. Chalov
85'
81'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
Е. Шевченко
78'
Замена
А. Петренко
️️️️
В. Садовский
76'
Желтая карточка
В. Садовский
Замена
Р. Теверов
️️️️
К. Вергейчик
69'
Желтая карточка
M. Kalenchuk
45'
17'
Замена
S. Nwafor
️️️️
С. Тихоновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Рух
25
Роман Степанов
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Витебск
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
31
Saviour Nwafor
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
3-2-2-1-3
0
6
Сезар
0
29
Вандерсон
4
Скитов
5
Волков
0
11
Гуренко
77
Гущенко
33
Вергейчик
11
Матвеенко
3-2-2-1-2
25
Степанов
0
33
Рахманов
0
90
Мигунов
59
Колпачук
15
Орешкевич
26
Тихоновский
47
Васильев
90
Садовский
21
Шевченко
33
Вергейчик
9
Теверов
9
Теверов
33
Вергейчик
26
Тихоновский
31
31
26
Тихоновский
90
Садовский
34
Петренко
34
Петренко
90
Садовский
21
Шевченко
19
Богомольский
19
Богомольский
21
Шевченко
Остались в запасе
Витебск
Рух
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Остались в запасе
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Витебск - Рух
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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