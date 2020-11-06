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Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 06 ноября 2020
Саутгемптон
06.11.2020, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
7'
Ч. Адамс
82'
С. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Т. Уолкотт
88'
ГОЛ! 2:0!
С. Армстронг
82'
79'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Д. Мерфи
78'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Уилсон
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Дженепо
74'
61'
Замена
М. Лонгстафф
️️️️
Д. Хендрик
43'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Желтая карточка
О. Ромеу
27'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
Т. Уолкотт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
2
Кейн Рэмси
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-3-2-1
29
МакКарти
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
23
Вестергор
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
12
Дженепо
32
Уолкотт
19
Адамс
3-3-2-2
1
Дарлоу
6
Фернандес
24
Ласселлс
5
Шер
29
Хендрик
8
Лонгстафф
18
Льюис
23
Мерфи
10
Альмирон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
12
Дженепо
27
Редмонд
27
Редмонд
12
Дженепо
32
Уолкотт
7
Лонг
7
Лонг
32
Уолкотт
29
Хендрик
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
29
Хендрик
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
13
Уилсон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
13
Уилсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
2
Кейн Рэмси
ЦП
27
Ибраима Диалло
ОП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
27
Ибраима Диалло
ОП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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