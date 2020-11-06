Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Ольборг
Рандерс - Ольборг: обзор матча 06 ноября 2020
Рандерс
06.11.2020, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Ольборг
78'
А. Ремер (П)
21'
J. Okore
53'
О. Хильемарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Ольборг
90'
+4
Замена
Т. Нкада
️️️️
Л. Андерсен
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Каллесе
87'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Ремер
78'
78'
Замена
Т. Прица
️️️️
К. Куск
Желтая карточка
А. Ремер
72'
Замена
B. Sambou
️️️️
А. Камара
72'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
Т. Клюснер
72'
Желтая карточка
А. Камара
70'
70'
Замена
К. Паллесен
️️️️
Т. ван Верт
59'
Желтая карточка
Я. Нильсен
Замена
М. Эго
️️️️
Т. Кеинде
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
О. Хильемарк
Желтая карточка
М. Греве
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
J. Okore
Пас отдал
П. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
3-5-1-2
8
Пизингер
15
Копплин
15
Марксен
20
Клюснер
17
Греве
28
Ремер
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
7
Каллесе
45
Камара
30
Карльгрен
4-1-2-4
3
Нильсен
5
Теланнер
5
4
Гранли
6
Феррейра
7
Хильемарк
10
Берстинг
35
Ринне
7
Куск
9
ван Верт
25
Андерсен
45
Камара
97
97
45
Камара
7
Каллесе
17
Лауридсен
17
Лауридсен
7
Каллесе
20
Клюснер
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
20
Клюснер
24
Кеинде
45
Эго
45
Эго
24
Кеинде
7
Куск
22
Прица
22
Прица
7
Куск
25
Андерсен
23
Нкада
23
Нкада
25
Андерсен
9
ван Верт
2
Паллесен
2
Паллесен
9
ван Верт
Остались в запасе
Рандерс
Ольборг
28
Симон Гравес
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
28
Симон Гравес
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Рандерс - Ольборг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
Новости команд
Все
Рандерс
Ольборг
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+