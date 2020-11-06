Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 06 ноября 2020
Абердин
06.11.2020, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Хиберниан
5'
С. Райт
12'
С. Косгров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Хиберниан
Замена
S. Logan
️️️️
К. Макленнан
85'
79'
Желтая карточка
П. Хэнлон
Замена
Г. Ли
️️️️
М. Кеннеди
77'
77'
Замена
J. Gullan
️️️️
К. Нисбет
Замена
К. Мэйн
️️️️
С. Косгров
70'
67'
Желтая карточка
П. МакГинн
67'
Замена
Д. Райт
️️️️
J. Murphy
62'
Желтая карточка
Д. Доиг
61'
Замена
С. Маллан
️️️️
Д. Ньюэлл
ГОЛ! 2:0!
С. Косгров
Пас отдал
Л. Фергюсон
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Райт
Пас отдал
Л. Фергюсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Абердин
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
33
Dillon Barnes
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
19
Фергюсон
10
Кеннеди
26
Хеджс
11
Райт
9
Косгров
11
Макленнан
3
4-1-1-1-3
1
Марсиано
4
Хэнлон
15
Портеус
16
МакГинн
3
Доиг
13
Гогич
11
Ньюэлл
10
Бойл
27
Доидж
15
15
Нисбет
11
Макленнан
2
2
11
Макленнан
10
Кеннеди
22
Ли
22
Ли
10
Кеннеди
9
Косгров
30
Мэйн
30
Мэйн
9
Косгров
15
Нисбет
10
10
15
Нисбет
11
Ньюэлл
14
Маллан
14
Маллан
11
Ньюэлл
15
7
Райт
7
Райт
15
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
33
Gary Woods
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
33
Dillon Barnes
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Остались в запасе
33
Dillon Barnes
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
2
David Gray
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
4
Stephen McGinn
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Абердин - Хиберниан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
Новости команд
Все
Абердин
Хиберниан
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
«Легия» – «Хиберниан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+