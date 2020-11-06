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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Сельта
Эльче - Сельта: обзор матча 06 ноября 2020
Эльче
06.11.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
4'
Фидель (П)
41'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Сельта
Желтая карточка
А. Барраган
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Родригес
84'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Б. Мендес
81'
Желтая карточка
Я. Аспас
77'
Замена
М. Родригес
️️️️
С. Мина
Замена
Нино
️️️️
Э. Ригони
77'
72'
Желтая карточка
Л. Оласа
66'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Мфулу
61'
Замена
Э. Ригони
️️️️
П. Милья
61'
Замена
Хосема
️️️️
Д. Гонсалес
60'
Желтая карточка
Л. Бойе
58'
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Мина
Пас отдал
Я. Аспас
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
Фидель
39'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
13'
5'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фидель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
20
Хосема
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Сельта
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
3-2-3-2
13
Бадия
16
Гонсалес
5
Верду
19
Барраган
12
Мфулу
23
Марконе
10
Фидель
11
Милья
17
Хосан
15
Бойе
20
Моренте
4-1-2-3
36
Бланко
22
Мальо
24
Мурильо
4
Айду
15
Оласа
13
Тапиа
10
Мендес
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
10
Фидель
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
10
Фидель
16
Гонсалес
20
Хосема
20
Хосема
16
Гонсалес
12
Мфулу
10
Гути
10
Гути
12
Мфулу
11
Милья
24
Ригони
24
Ригони
11
Милья
Ригони
11
Нино
11
Нино
Ригони
77
Мина
22
Родригес
22
Родригес
77
Мина
10
Мендес
10
Вейга
10
Вейга
10
Мендес
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
Остались в запасе
Эльче
Сельта
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Хони Аламо
ЦФ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
8
Мигель Баэса
АП
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Хони Аламо
ЦФ
33
Джейсон Лукуми
ЦП
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
Остались в запасе
8
Мигель Баэса
АП
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
35
Альваро Фернандес
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Эльче - Сельта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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