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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Минск
Ислочь - Минск: обзор матча 06 ноября 2020
Ислочь
06.11.2020, пятница, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
3 : 4
Завершен
Минск
29'
D. Komarovsky (П)
43'
P. Rybak
68'
А. Макась
16'
А. Васильев (П)
50'
А. Ануфриев
79'
А. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Минск
Желтая карточка
O. Papush
90'
+1
86'
Замена
️️️️
А. Шрамченко
85'
Желтая карточка
Ю. Остроух
Замена
N.
️️️️
Д. Бородин
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Васильев
78'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
А. Залеский
ГОЛ! 3:2!
А. Макась
68'
50'
ГОЛ! 2:2!
А. Ануфриев
ГОЛ! 2:1!
P. Rybak
Пас отдал
Д. Бородин
43'
38'
Замена
А. Шемрук
️️️️
V. Nasibulin
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Komarovsky
29'
17'
Желтая карточка
А. Шрамченко
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Васильев
Желтая карточка
P. Rybak
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
0
O. Papush
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
0
P. Ten
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Ислочь
21
Vadim Melnik
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
24
Mohamed Katana
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
28
Nivaldo
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
3-2-3-2
1
Хаткевич
18
13
Стефен
33
Карпович
0
0
28
Юсов
9
Бородин
91
Патоцкий
15
15
Макась
4-4-3
13
Залеский
25
Остроух
3
Чаговец
2
Рыжук
15
Евдокимов
8
Ануфриев
0
27
Васильев
8
Шрамченко
0
0
9
Бородин
28
28
9
Бородин
13
Залеский
23
Яроцкий
23
Яроцкий
13
Залеский
0
2
Шемрук
2
Шемрук
0
Остались в запасе
Ислочь
Минск
24
Mohamed Katana
ЦФ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
8
Камиль Закиров
ЦП
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
24
Mohamed Katana
ЦФ
21
Vadim Melnik
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Остались в запасе
8
Камиль Закиров
ЦП
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Ислочь - Минск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
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Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
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Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
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4 : 0
22.11.2026
Минск
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Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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