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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Килмарнок
Сент-Джонстон - Килмарнок: обзор матча 06 ноября 2020
Сент-Джонстон
06.11.2020, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
70'
Д. МакНамара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Килмарнок
90'
Замена
D. Whitehall
️️️️
C. Waters
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
77'
75'
Замена
М. Пайннок
️️️️
А. Тшибола
75'
Замена
И. Брофи
️️️️
Г. Килти
ГОЛ! 1:0!
Д. МакНамара
70'
69'
Желтая карточка
А. Пауэр
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Д. Уотерспун
67'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
65'
Желтая карточка
Л. Гордон
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Conway
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Килмарнок
22
Ross Millen
ЦЗ
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
14
Нике Кабамба
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Килмарнок
1
Джейк Иствуд
ВР
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Danny Whitehall
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
17
Тансер
20
МакНамара
10
Уотерспун
8
Маккэнн
8
Дэвидсон
6
Керр
17
Мэй
7
3-2-3-3
17
Финдлей
3
8
22
21
36
Тшибола
4
Пауэр
29
11
Килти
14
Кабамба
1
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
10
Уотерспун
17
17
10
Уотерспун
36
Тшибола
11
Пайннок
11
Пайннок
36
Тшибола
3
12
12
3
11
Килти
27
Брофи
27
Брофи
11
Килти
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Килмарнок
26
Шон Руни
ПЗ
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
1
Джейк Иствуд
ВР
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
26
Шон Руни
ПЗ
18
Guy Melamed
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Джонстон - Килмарнок
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
Килмарнок
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
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1
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2
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2
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2
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