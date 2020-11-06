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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Колос
Днепр-1 - Колос: обзор матча 06 ноября 2020
Днепр-1
06.11.2020, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Колос
25'
Е. Селезнев (П)
58'
Е. Смирный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Колос
90'
Желтая карточка
О. Ильин
88'
Замена
В. Милько
️️️️
А. Богданов
Замена
Д. Коркишко
️️️️
И. Когут
86'
85'
Желтая карточка
Н. Кравченко
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
С. Булеца
85'
80'
Замена
О. Ильин
️️️️
Е. Смирный
72'
Замена
Е. Морозко
️️️️
Д. Антюх
72'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Е. Селезнев
Замена
A. Chychykov
️️️️
O. Khoblenko
71'
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Назаренко
70'
58'
ГОЛ! 0:2!
Е. Смирный
Пас отдал
Д. Антюх
39'
Желтая карточка
Е. Смирный
Замена
А. Довбик
️️️️
А. Батагов
37'
Желтая карточка
O. Khoblenko
30'
Желтая карточка
И. Когут
27'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Селезнев
Желтая карточка
С. Логинов
24'
20'
Желтая карточка
К. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Днепр-1
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-5-1
29
Сарнавский
44
Дубинчак
3
Адамюк
18
Логинов
3
Тэйлор
25
Когут
7
Назаренко
8
Пихаленок
10
Булеца
44
Батагов
9
4-4-2
23
Волынец
4
Кравченко
5
Черноморец
90
Петров
21
Новак
8
Смирный
13
90
Богданов
10
Ореховский
9
Антюх
11
Селезнев
7
Назаренко
9
Цуриков
9
Цуриков
7
Назаренко
25
Когут
7
Коркишко
7
Коркишко
25
Когут
9
0
0
9
10
Булеца
20
Ди Франко
20
Ди Франко
10
Булеца
44
Батагов
9
Довбик
9
Довбик
44
Батагов
8
Смирный
97
Ильин
97
Ильин
8
Смирный
90
Богданов
14
Милько
14
Милько
90
Богданов
9
Антюх
17
Морозко
17
Морозко
9
Антюх
11
Селезнев
7
Лысенко
7
Лысенко
11
Селезнев
Остались в запасе
Днепр-1
Колос
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
5
Александр Сваток
ЦЗ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
12
Владислав Кучерук
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
5
Александр Сваток
ЦЗ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Днепр-1 - Колос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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