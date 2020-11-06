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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бристоль Сити
Кардифф - Бристоль Сити: обзор матча 06 ноября 2020
Кардифф
06.11.2020, пятница, 21:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
2'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бристоль Сити
88'
Замена
T. Rowe
️️️️
Д. Дасилва
81'
Замена
T. Moore
️️️️
Д. Патерсон
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хойлетт
77'
72'
Замена
C. Brunt
️️️️
Н. Уэллс
Замена
Р. Глатцель
️️️️
О. Ожо
63'
Желтая карточка
М. Пак
51'
45'
+1
Желтая карточка
К. Мартин
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Пас отдал
А. Семеньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
12
Беннетт
23
Моррисон
35
Нельсон
32
Роллс
7
Пак
9
Ожо
30
Хойлетт
10
Бакуна
10
Уилсон
19
Мур
4-3-3
25
Бентли
32
Хант
26
Винер
12
Дасилва
26
Калас
35
Патерсон
47
О'Доуда
6
Надь
18
Мартин
42
Семеньо
21
Уэллс
30
Хойлетт
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Хойлетт
9
Ожо
19
Глатцель
19
Глатцель
9
Ожо
12
Дасилва
10
10
12
Дасилва
35
Патерсон
4
4
35
Патерсон
21
Уэллс
11
11
21
Уэллс
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Сити
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Остались в запасе
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Кардифф - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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