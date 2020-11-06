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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Риу Аве
Белененсеш - Риу Аве: обзор матча 06 ноября 2020
Белененсеш
06.11.2020, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Риу Аве
Замена
C.
️️️️
Т. Пете
87'
85'
Замена
R. Meshino
️️️️
К. Манэ
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
85'
Замена
R.
️️️️
А. Соуза
85'
85'
Замена
T.
️️️️
Пеле
Желтая карточка
А. Тайра
77'
73'
Замена
B. Moreira
️️️️
А. Перейра
66'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Л. Пиазон
56'
Желтая карточка
А. Сантос
Желтая карточка
Энрике
45'
+1
15'
Желтая карточка
Т. Боревкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
6
Bruno Ramires
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
8
Caue
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Риу Аве
20
Нельсон Монте
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-2-1-3
33
Крицюк
3
Энрике
28
Лима
12
Пете
16
Рибейру
6
Тайра
28
Эшгайю
77
Соуза
9
Кассьерра
0
6
4-2-4
1
24
Амарал
12
Пинту
21
Боревкович
33
Сантос
25
Пеле
6
Аугусто
12
Пиазон
20
20
Карлос Манэ
95
Перейра
12
Пете
8
8
12
Пете
0
19
19
0
77
Соуза
75
75
77
Соуза
20
Карлос Манэ
8
8
20
Карлос Манэ
25
Пеле
8
8
25
Пеле
12
Пиазон
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
12
Пиазон
95
Перейра
9
9
95
Перейра
Остались в запасе
Белененсеш
Риу Аве
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦП
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
22
LÃ©o
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
20
Коштинья
ПЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦП
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
20
Коштинья
ПЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Белененсеш - Риу Аве
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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