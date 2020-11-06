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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди Юнайтед
Сент-Миррен - Данди Юнайтед: обзор матча 06 ноября 2020
Сент-Миррен
06.11.2020, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Данди Юнайтед
Замена
J. Morias
️️️️
B. Mason
79'
Замена
S. Foley
️️️️
Д. МакГрат
79'
Замена
Д. Обика
️️️️
C. MacPherson
71'
69'
Замена
P. McMullan
️️️️
L. Bolton
62'
Желтая карточка
Н. Кларк
59'
Замена
D. Powers
️️️️
И. Харкс
58'
Замена
M. McNulty
️️️️
P. Pawlett
Замена
Л. Эрвин
️️️️
K. Dennis
58'
Желтая карточка
B. Mason
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
31
Бенжамин Зигрист
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
66
Калум Батчер
ОП
6
Иан Харкс
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
6
Натан Шерон
ОП
16
Sam Foley
ЦП
21
Dylan Connolly
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Данди Юнайтед
15
Льюис Нилсон
ПЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
4
Dillon Powers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
3-2-3-2
31
Анвик
2
Тейт
15
22
Фрэйзер
8
5
Шонесси
31
Дойл-Хейз
21
Эрхахон
17
МакГрат
3
9
1-1-2-5
31
Зигрист
25
Эдвардс
66
Батчер
6
Харкс
8
33
10
Кларк
8
3
6
17
МакГрат
16
16
17
МакГрат
8
9
Обика
9
Обика
8
3
26
26
3
9
94
Эрвин
94
Эрвин
9
8
10
10
8
6
Харкс
4
4
6
Харкс
8
36
36
8
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди Юнайтед
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
21
Dylan Connolly
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
36
Dean Lyness
ВР
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
18
Kai Fotheringham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ОП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
21
Dylan Connolly
ЦФ
6
Натан Шерон
ОП
36
Dean Lyness
ВР
7
Kyle McAllister
ЦФ
Остались в запасе
18
Kai Fotheringham
ЦФ
19
Deniz Mehmet
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
9
Louis Appere
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ОП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Миррен - Данди Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Сент-Миррен
Данди Юнайтед
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