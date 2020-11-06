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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 06 ноября 2020
Вердер
06.11.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
82'
Л. Биттенкурт (П)
67'
Н. Мойсандер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Биттенкурт
82'
Замена
Т. Чон
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
74'
Замена
К. Мевальд
️️️️
О. Топрак
74'
73'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Н. Каттербах
73'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Дрекслер
Желтая карточка
Ю. Осако
67'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Мойсандер
65'
Желтая карточка
Р. Чикош
Замена
Ю. Осако
️️️️
М. Рашица
65'
64'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Д. Лимниос
40'
Замена
Р. Цилер
️️️️
Т. Хорн
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
31'
23'
Желтая карточка
М. Вольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Илия Груев
ОП
4
Патрик Эррас
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Павленка
21
Топрак
4
Мойсандер
32
Фридль
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Мбом
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
7
Рашица
9
Сарджент
4-1-3-2
1
Хорн
27
Вольф
5
Чикош
33
Борнау
3
Каттербах
6
Озкан
18
Лимниос
8
Дуда
4
Якобс
20
Андерссон
24
Дрекслер
8
Мбом
19
Чон
19
Чон
8
Мбом
21
Топрак
8
Мевальд
8
Мевальд
21
Топрак
7
Рашица
10
Осако
10
Осако
7
Рашица
3
Каттербах
38
Хорн
38
Хорн
3
Каттербах
24
Дрекслер
29
Тильманн
29
Тильманн
24
Дрекслер
1
Хорн
20
Цилер
20
Цилер
1
Хорн
18
Лимниос
37
Реджбечай
37
Реджбечай
18
Лимниос
Остались в запасе
Вердер
Кельн
10
Романо Шмид
АП
4
Илия Груев
ОП
4
Патрик Эррас
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
10
Романо Шмид
АП
4
Илия Груев
ОП
4
Патрик Эррас
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вердер - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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