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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лорьян
Анжер - Лорьян: обзор матча 06 декабря 2020
Анжер
06.12.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
10'
А. Фульини
90+6'
П. Капелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лорьян
ГОЛ! 2:0!
П. Капелле
Пас отдал
Д. Кабо
90'
+6
84'
Замена
А. Грбич
️️️️
Л. Абержель
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
84'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Фульини
83'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
М. Лаж
83'
76'
Замена
Т. Моффи
️️️️
П. Амель
76'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ф. Лемуан
70'
Замена
К. Буагар
️️️️
Й. Висса
Замена
Л. Кулибали
️️️️
И. Амаду
58'
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Буфал
55'
Желтая карточка
С. Баокен
45'
+1
Желтая карточка
С. Буфал
40'
Желтая карточка
И. Амаду
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Фульини
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
12
Сильвен Марво
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
25
Бамба
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
10
Амаду
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
28
Лаж
13
Баокен
4-1-2-2-1
1
Нарди
15
Лапорт
99
Чалоба
55
Гравийон
25
Ле Гофф
19
Абержель
18
Лемуан
22
Делаплас
45
Лорьенте
9
Висса
29
Амель
17
Буфал
19
Кабо
19
Кабо
17
Буфал
10
Фульини
15
Капелле
15
Капелле
10
Фульини
10
Амаду
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Амаду
28
Лаж
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
28
Лаж
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
9
Висса
17
Буагар
17
Буагар
9
Висса
18
Лемуан
28
Ле Фе
28
Ле Фе
18
Лемуан
29
Амель
9
Моффи
9
Моффи
29
Амель
19
Абержель
9
Грбич
9
Грбич
19
Абержель
Остались в запасе
Анжер
Лорьян
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Остались в запасе
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
12
Сильвен Марво
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Лорьян
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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