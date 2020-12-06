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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Рандерс
Люнгбю - Рандерс: обзор матча 06 декабря 2020
Люнгбю
06.12.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Рандерс
46'
А. Камара
77'
А. Ремер (П)
87'
B. Sambou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Рандерс
88'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Греве
88'
Замена
B. Filip Kristensen
️️️️
М. Эго
87'
ГОЛ! 0:3!
B. Sambou
Пас отдал
Т. Кеинде
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ремер
75'
Замена
B. Sambou
️️️️
А. Камара
75'
Замена
M. Nielsen
️️️️
Ф. Лауэнборг
70'
Желтая карточка
А. Ремер
Желтая карточка
L. Fosgaard
70'
Замена
M. Rasmussen
️️️️
М. Ремер
70'
68'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
М. Каллесе
Замена
️️️️
К. Якобсен
65'
63'
Желтая карточка
М. Каллесе
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
М. Каллесе
26'
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
8'
Желтая карточка
А. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
35
Lucas Orneborg
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
24
Исса Салу
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
4-5-1
30
Миккельсен
3
Хамалайнен
28
Гертсен
0
3
Винтер
8
Ремер
19
Гаммельбю
14
Якобсен
9
29
Торп
11
Варминг
4-4-3
15
Марксен
28
Гравес
15
Копплин
17
Лауридсен
28
Ремер
14
Лауэнборг
17
Греве
7
Каллесе
30
Карльгрен
45
Камара
45
Эго
8
Ремер
8
8
8
Ремер
45
Камара
97
97
45
Камара
45
Эго
40
40
45
Эго
14
Лауэнборг
0
0
14
Лауэнборг
17
Греве
20
Клюснер
20
Клюснер
17
Греве
7
Каллесе
24
Кеинде
24
Кеинде
7
Каллесе
Остались в запасе
Люнгбю
Рандерс
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
24
Исса Салу
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
35
Lucas Orneborg
ЦФ
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
24
Исса Салу
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Люнгбю - Рандерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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