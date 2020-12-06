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Шеффилд Юнайтед - Лестер
Шеффилд Юнайтед - Лестер: обзор матча 06 декабря 2020
Шеффилд Юнайтед
06.12.2020, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
26'
О. МакБарни
24'
А. Перес
90'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лестер
90'
+4
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мэддисон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мэддисон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Варди
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Бурк
81'
69'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
69'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
63'
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Ландстрем
63'
Замена
Б. Осборн
️️️️
М. Лоу
46'
Желтая карточка
М. Лоу
38'
ГОЛ! 1:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Ландстрем
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Лоу
15
Иган
22
Брайан
6
Бешам
32
Балдок
6
Ландстрем
13
Флек
16
Берге
9
МакБарни
7
Бурк
4-3-1-2
1
Шмейхель
24
Джастин
3
Фофана
35
Эванс
28
Фукс
11
Олбрайтон
6
Менди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
3
Лоу
23
Осборн
23
Осборн
3
Лоу
6
Ландстрем
10
Норвуд
10
Норвуд
6
Ландстрем
7
Бурк
10
Брюстер
10
Брюстер
7
Бурк
10
Мэддисон
26
Прат
26
Прат
10
Мэддисон
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лестер
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лестер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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