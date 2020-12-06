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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эльче
Вильярреал - Эльче: обзор матча 06 декабря 2020
Вильярреал
06.12.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Эльче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эльче
88'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Т. Моренте
87'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
Хосан
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
М. Тригерос
82'
Желтая карточка
Ф. Коклен
81'
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Алькасер
78'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
В. Иборра
78'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
75'
67'
Желтая карточка
Фидель
Желтая карточка
Д. Парехо
64'
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Чуквуэзе
46'
23'
Желтая карточка
П. Милья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эльче
1
Диего Родригес
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
33
Джейсон Лукуми
ЦП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
10
Парехо
10
Иборра
14
Тригерос
10
Баэна
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-1-1-3-1
13
Бадия
19
Барраган
16
Гонсалес
5
Верду
20
Хосема
23
Марконе
10
Гути
17
Хосан
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
Алькасер
10
Пино
10
Пино
Алькасер
10
Иборра
13
Коклен
13
Коклен
10
Иборра
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Чуквуэзе
14
Тригерос
14
Ниньо
14
Ниньо
14
Тригерос
17
Хосан
33
Лукуми
33
Лукуми
17
Хосан
20
Моренте
12
Мфулу
12
Мфулу
20
Моренте
Остались в запасе
Вильярреал
Эльче
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Дани Кальво
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Вильярреал - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
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