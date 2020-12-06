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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 06 декабря 2020
Осасуна
06.12.2020, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
76'
Б. Иглесиас
90+1'
Х. Миранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Бетис
90'
+2
Замена
Сидней
️️️️
Н. Фекир
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Х. Миранда
Пас отдал
Хоакин
83'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
82'
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Руйбаль
Замена
И. Видаль
️️️️
И. Перес
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
А. Руйбаль
72'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
Замена
Х. Кальери
️️️️
Э. Гальего
65'
63'
Желтая карточка
Л. Морон
51'
Желтая карточка
В. Руис
Замена
Ойер
️️️️
Д. Брашанац
46'
Желтая карточка
И. Перес
43'
Желтая карточка
Д. Брашанац
32'
Желтая карточка
А. Эрнандес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
23
Рубен
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Кике Саверио
ЛВ
6
Ойер
ОП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-3-2-2
1
Эррера
5
Гарсия
15
Эрнандес
14
Ронкалья
7
Монкайола
5
Брашанац
21
Перес
14
Гарсия
10
Торрес
17
Будимир
18
Гальего
4-1-2-2-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
5
Бартра
4
Руис
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
10
Фекир
80
Морон
21
Перес
22
Видаль
22
Видаль
21
Перес
11
Барха
11
Барха
5
Брашанац
6
Ойер
6
Ойер
5
Брашанац
18
Гальего
9
Кальери
9
Кальери
18
Гальего
24
Руйбаль
33
Миранда
33
Миранда
24
Руйбаль
10
Фекир
26
Сидней
26
Сидней
10
Фекир
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
19
Кике Саверио
ЛВ
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Карлос Марин
ВР
16
Диего Лайнес
ПВ
10
Родри
АП
24
Поль Акуоку
ЦП
1
Дани Мартин
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
19
Кике Саверио
ЛВ
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Марин
ВР
16
Диего Лайнес
ПВ
10
Родри
АП
24
Поль Акуоку
ЦП
1
Дани Мартин
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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