Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Фенербахче
Денизлиспор - Фенербахче: обзор матча 06 декабря 2020
Денизлиспор
06.12.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
9'
P. Demba CissÃ©
40'
Г. Генюл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Фенербахче
Замена
Фабиано
️️️️
H. Rodallega
90'
+2
Замена
R. Niyaz
️️️️
H. Sacko
87'
Желтая карточка
H. Rodallega
86'
86'
Желтая карточка
Д. Эркин
82'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Х. Соса
82'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Ф. Кадиоглу
Замена
Ф. Варела
️️️️
Р. Муравски
78'
75'
Замена
М. Тиам
️️️️
P. Demba CissÃ©
58'
Замена
С. Чифтпинар
️️️️
Д. Пелкас
Пенальти не реализован!
Р. Муравски
56'
55'
Желтая карточка
О. Туфан
54'
Вторая желтая
С. Азиз
53'
Желтая карточка
С. Азиз
Замена
Н. Суботич
️️️️
O. Yilmaz
46'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
M. Bakalorz
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Г. Генюл
Пас отдал
Д. Эркин
Желтая карточка
M. Bakalorz
32'
Желтая карточка
Z. Bergdich
22'
9'
ГОЛ! 0:1!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Ismail Aissati
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
10
Феде Варела
АП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Фенербахче
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
3-3-5
15
22
21
9
22
Муравски
10
76
11
6
28
Сагаль
29
4-5-1
1
Баиндыр
4
Азиз
32
Тиссеран
88
Эркин
77
Генюл
8
Яндас
11
Туфан
10
Пелкас
24
Кадиоглу
7
Соса
9
9
20
20
9
22
Муравски
10
Варела
10
Варела
22
Муравски
15
3
Суботич
3
Суботич
15
11
4
Фабиано
4
Фабиано
11
6
9
9
6
10
Пелкас
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
10
Пелкас
7
Соса
38
Чигерчи
38
Чигерчи
7
Соса
24
Кадиоглу
30
Валенсия
30
Валенсия
24
Кадиоглу
9
9
Тиам
9
Тиам
9
Остались в запасе
Денизлиспор
Фенербахче
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
65
Mert Sarikus
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
65
Mert Sarikus
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
Остались в запасе
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Денизлиспор - Фенербахче
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Денизли
Новости команд
Все
Денизлиспор
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+