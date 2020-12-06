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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Пасуш де Феррейра
Бенфика - Пасуш де Феррейра: обзор матча 06 декабря 2020
Бенфика
06.12.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 9 тур
2 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
58'
Рафа
90+4'
Л. Вальдшмидт
23'
О. Рябчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Пасуш де Феррейра
ГОЛ! 2:1!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Габриэл
90'
+4
85'
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
78'
Желтая карточка
Уилтон
Замена
Педриньо
️️️️
Рафа
77'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Таарабт
77'
Желтая карточка
Н. Отаменди
74'
74'
Замена
М. Баксиньо
️️️️
Маракас
74'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
72'
Желтая карточка
Жорди
66'
Желтая карточка
С. Эустакиу
63'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
63'
Замена
Л. Карлос
️️️️
М. Диаби
ГОЛ! 1:1!
Рафа
58'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Эвертон
57'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Пицци
46'
Замена
Габриэл
️️️️
Ю. Вайгль
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
О. Рябчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Пасуш де Феррейра
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
12
Ze Oliveira
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
49
Таарабт
21
Пицци
7
Эвертон
27
Рафа
29
Нуньес
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
26
Маракас
44
5
Рябчук
44
Диаби
28
Кошта
11
Сингх
46
Эустакиу
99
7
Феррейра
5
Вайгль
18
Габриэл
18
Габриэл
5
Вайгль
27
Рафа
10
Педриньо
10
Педриньо
27
Рафа
49
Таарабт
22
Шикинью
22
Шикинью
49
Таарабт
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
21
Пицци
9
Сеферович
9
Сеферович
21
Пицци
99
45
Педру
45
Педру
99
26
Маракас
2
Баксиньо
2
Баксиньо
26
Маракас
44
Диаби
22
Карлос
22
Карлос
44
Диаби
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
Остались в запасе
Бенфика
Пасуш де Феррейра
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
12
Ze Oliveira
ЦФ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
Остались в запасе
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
12
Ze Oliveira
ЦФ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Бенфика - Пасуш де Феррейра
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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