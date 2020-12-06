Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 06 декабря 2020
АЕК
06.12.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Панатинаикос
87'
Н. Оливейра
34'
Ф. Македа
45+2'
Д. Курбелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Панатинаикос
90'
+6
Желтая карточка
С. Диудис
90'
+5
Желтая карточка
Карлитос
ГОЛ! 1:2!
Н. Оливейра
Пас отдал
Паулиньо
87'
Замена
Т. Махерас
️️️️
К. Ансарифард
82'
Замена
Н. Гнид
️️️️
И. Неделчару
82'
Желтая карточка
Э. Инсуа
75'
72'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
Ф. Македа
70'
Замена
Карлитос
️️️️
Л. Вильяфаньес
67'
Желтая карточка
Ф. Македа
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Е. Шахов
66'
60'
Желтая карточка
В. Загаритис
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Танкович
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Курбелис
44'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
Желтая карточка
Н. Крстичич
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Македа
Пас отдал
А. Хадзийованнис
Желтая карточка
М. Ливайя
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
2
Василантонопулос
24
Неделчару
12
Инсуа
4
Сварнас
20
Манталос
28
Шахов
7
Крстичич
10
Ливайя
17
Ансарифард
22
Танкович
3-1-4-2
1
Диудис
28
Санчес
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
8
Маурисио
14
Александропулос
6
Курбелис
19
Загаритис
19
Вильяфаньес
9
Македа
7
Хадзийованнис
24
Неделчару
26
Гнид
26
Гнид
24
Неделчару
22
Танкович
99
Гарсия
99
Гарсия
22
Танкович
28
Шахов
7
Оливейра
7
Оливейра
28
Шахов
17
Ансарифард
53
Махерас
53
Махерас
17
Ансарифард
19
Вильяфаньес
10
Карлитос
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
9
Македа
20
20
9
Македа
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
2
Марио Митай
ЛЗ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
27
Хуанкар
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
Остались в запасе
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
27
Хуанкар
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
Все
АЕК
Панатинаикос
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+