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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Рейнджерс
Росс Каунти - Рейнджерс: обзор матча 06 декабря 2020
Росс Каунти
06.12.2020, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 4
Завершен
Рейнджерс
28'
К. Руф
56'
Д. Тавернье
72'
C. Morris (АГ)
90'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Рейнджерс
90'
ГОЛ! 0:4!
Д. Дефо
Пас отдал
С. Иттен
Замена
M. Wright
️️️️
Д. Тиллсон
88'
Замена
J. Hylton
️️️️
M. Gardyne
81'
Желтая карточка
А. Яковитти
79'
75'
Замена
С. Иттен
️️️️
К. Руф
75'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Р. Кент
74'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Г. Камара
74'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Морелос
72'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
C. Morris
66'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Д. Арибо
Желтая карточка
Г. Пэтон
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тавернье
Замена
К. Рэндалл
️️️️
К. Уотсон
46'
Желтая карточка
M. Gardyne
45'
Желтая карточка
I. Vigurs
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
0
C. Morris
ЦЗ
11
Iain Vigurs
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
6
Coll Donaldson
ЦФ
7
Michael Gardyne
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Росс Каунти
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
9
Billy McKay
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-3-3
1
Лэйдлоу
43
Рид
15
Уотсон
0
4
Яковитти
11
12
Пэтон
22
Тиллсон
31
Стюарт
7
6
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Бейсси
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
7
Руф
15
Уотсон
8
Рэндалл
8
Рэндалл
15
Уотсон
22
Тиллсон
44
44
22
Тиллсон
7
14
14
7
77
Кент
10
Хаджи
10
Хаджи
77
Кент
18
Камара
34
Зунгу
34
Зунгу
18
Камара
18
Арибо
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Арибо
9
Морелос
9
Дефо
9
Дефо
9
Морелос
7
Руф
10
Иттен
10
Иттен
7
Руф
Остались в запасе
Росс Каунти
Рейнджерс
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Billy McKay
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
21
Ross Doohan
ЦФ
46
Ben Williamson
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Billy McKay
ЦФ
Остались в запасе
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Росс Каунти - Рейнджерс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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