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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лозанна-Спорт
Цюрих - Лозанна-Спорт: обзор матча 06 декабря 2020
Цюрих
06.12.2020, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
17'
Т. Домджони
28'
Т. Айегун
90'
Б. Кололли
90+1'
А. Сесай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 4:0!
А. Сесай
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Б. Кололли
Пас отдал
A. Winter
90'
Замена
A. Winter
️️️️
Т. Айегун
89'
84'
Замена
M. Tsoungui
️️️️
P. Egil Flo
84'
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
Н. Лосли
80'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Маркезано
76'
Замена
В. Гнонто
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
76'
55'
Желтая карточка
J. Geissmann
36'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Йенц
ГОЛ! 2:0!
Т. Айегун
Пас отдал
Б. Кололли
28'
26'
Желтая карточка
Н. Лосли
ГОЛ! 1:0!
Т. Домджони
Пас отдал
А. Маркезано
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
7
Adrian Winter
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
4-1-5
25
Брехнер
5
Натан
3
Собич
5
Алити
4
Омераджич
20
Думбия
27
19
Маркезано
10
Кололли
15
Айегун
8
Домджони
2-1-2-5
1
Мори
4
Йенц
20
Лосли
15
Барес
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
29
Гессан
6
8
13
9
Туркес
27
29
Гнонто
29
Гнонто
27
19
Маркезано
9
Сесай
9
Сесай
19
Маркезано
15
Айегун
7
7
15
Айегун
20
Лосли
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
20
Лосли
13
15
15
13
4
Йенц
98
Зехнини
98
Зехнини
4
Йенц
Остались в запасе
Цюрих
Лозанна-Спорт
4
Silvan Wallner
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ПП
71
Хекуран Криэциу
ОП
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Thomas Castella
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
4
Silvan Wallner
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ПП
71
Хекуран Криэциу
ОП
1
Живко Костадинович
ВР
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
48
Théo Rochat
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Лозанна-Спорт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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