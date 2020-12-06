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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Брага
Белененсеш - Брага: обзор матча 06 декабря 2020
Белененсеш
06.12.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 9 тур
2 : 1
Завершен
Брага
33'
М. Кардозу
45+1'
А. Соуза
70'
Паулинью (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Брага
90'
+4
Желтая карточка
Франсержио
82'
Замена
В. Тормена
️️️️
Б. Виана
Желтая карточка
F. Jose Coelho Teixeira
78'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
S. Varela
75'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Паулинью
62'
Красная карточка
Д. Карму
46'
Замена
Франсержио
️️️️
А. Мусрати
46'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Ю. Медейрос
Желтая карточка
Т. Пете
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
А. Соуза
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Кардозу
Пас отдал
Т. Пете
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
6
Bruno Ramires
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
26
Паулинью
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
8
Caue
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
30
Richard
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
15
Франсержио
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
3-3-2-2
99
Морейра
16
Рибейру
12
Пете
28
Лима
13
Ситхоле
34
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
0
6
4-1-3-2
1
Матеус
47
Эшгайю
6
Карму
2
Виана
6
Секейра
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
45
Медейрос
26
Паулинью
0
19
19
0
45
Медейрос
7
Шеттине
7
Шеттине
45
Медейрос
2
Виана
3
Тормена
3
Тормена
2
Виана
73
Мусрати
15
Франсержио
15
Франсержио
73
Мусрати
Остались в запасе
Белененсеш
Брага
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
8
Caue
ЦФ
2
Диогу Калила
ЦЗ
70
Edi Semedo
ЦФ
30
Richard
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
8
Caue
ЦФ
2
Диогу Калила
ЦЗ
70
Edi Semedo
ЦФ
30
Richard
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Остались в запасе
21
Родригу Гомеш
ЦП
12
Тиагу Са
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Белененсеш - Брага
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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