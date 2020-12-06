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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 06 декабря 2020
Шальке-04
06.12.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Байер
10'
М. Тиав (АГ)
67'
Ю. Баумгартлингер
78'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
83'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Бендер
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Б. Очипка
83'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
С. Скрыбски
83'
79'
Замена
К. Беллараби
️️️️
П. Шик
78'
ГОЛ! 0:3!
П. Шик
Пас отдал
Н. Амири
Пенальти не реализован!
С. Скрыбски
72'
71'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
67'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Баумгартлингер
Пас отдал
Л. Бэйли
59'
Желтая карточка
Д. Та
58'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
М. Ут
11'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Тиав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Шальке-04
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
48
Sören Ahlers
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Лангер
5
Очипка
5
Кабак
12
Тиав
8
Маскарель
21
Стамбули
10
Буджеллаб
8
Сердар
7
Скрыбски
13
Ут
14
Раман
4-1-1-2-2
1
Градецки
8
Бендер
15
Драгович
4
Та
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
10
Амири
7
Вирц
19
Диаби
14
Шик
17
Бэйли
7
Скрыбски
70
Боздоган
70
Боздоган
7
Скрыбски
5
Очипка
37
Мендиль
37
Мендиль
5
Очипка
8
Бендер
8
Вайзер
8
Вайзер
8
Бендер
14
Шик
38
Беллараби
38
Беллараби
14
Шик
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
9
Мэттью Хопп
ЦФ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
48
Sören Ahlers
ЦФ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
9
Мэттью Хопп
ЦФ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
22
Левент Мерджан
АП
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
48
Sören Ahlers
ЦФ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
Остались в запасе
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
18
Чем Тюркмен
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Шальке-04 - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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