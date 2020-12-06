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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Уэска
Гранада - Уэска: обзор матча 06 декабря 2020
Гранада
06.12.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 3
Завершен
Уэска
43'
Л. Суарес
88'
Х. Молина
90'
Х. Санчес
21'
М. Рико
49'
Б. Гарсия
82'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Уэска
ГОЛ! 3:3!
Х. Санчес
Пас отдал
Р. Кенеди
90'
ГОЛ! 2:3!
Х. Молина
Пас отдал
Д. Мачис
88'
86'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Б. Гарсия
86'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Феррейро
82'
ГОЛ! 1:3!
С. Оказаки
Замена
Х. Молина
️️️️
К. Нева
78'
Замена
Куини
️️️️
Д. Фулкье
78'
70'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Рамирес
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Л. Милья
68'
64'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Р. Мир
64'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
Желтая карточка
Х. Санчес
56'
49'
ГОЛ! 1:2!
Б. Гарсия
Пас отдал
Д. Феррейро
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Пуэртас
46'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Я. Брайс
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Пуэртас
43'
Желтая карточка
Д. Фулкье
31'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Рико
Пас отдал
С. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
20
Фулкье
25
Гоналон
6
Милья
88
Брайс
11
Мачис
7
Пуэртас
97
Суарес
4-2-2-2
25
Фернандес
24
Маффео
22
Сиовас
5
Пулидо
22
Галан
5
Москера
17
Рико
7
Феррейро
10
Гарсия
17
Мир
19
Рамирес
6
Милья
29
Кенеди
29
Кенеди
6
Милья
20
Фулкье
17
Куини
17
Куини
20
Фулкье
88
Брайс
21
Эррера
21
Эррера
88
Брайс
21
Нева
19
Молина
19
Молина
21
Нева
7
Пуэртас
9
Сольдадо
9
Сольдадо
7
Пуэртас
7
Феррейро
22
Карлос
22
Карлос
7
Феррейро
19
Рамирес
10
Онтиверос
10
Онтиверос
19
Рамирес
10
Гарсия
30
Эскриче
30
Эскриче
10
Гарсия
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
17
Мир
30
Оказаки
30
Оказаки
17
Мир
Остались в запасе
Гранада
Уэска
13
Арнау Фабрега
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
22
Келечи Нвакали
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
29
Альберто Соро
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Остались в запасе
22
Келечи Нвакали
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Гранада - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
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