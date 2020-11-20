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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Шинник
Краснодар-2 - Шинник: обзор матча 20 ноября 2020
Краснодар-2
20.11.2020, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
31'
Н. Сергеев
26'
Д. Самойлов
72'
Н. Маляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Шинник
85'
Желтая карточка
А. Носов
83'
Желтая карточка
Н. Маляров
Замена
В. Стежко
️️️️
Д. Пелих
82'
76'
Замена
Д. Кутин
️️️️
Э. Низамутдинов
72'
ГОЛ! 1:2!
Н. Маляров
68'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Гонгапшев
66'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Самсонов
Замена
И. Воротников
️️️️
А. Текучев
66'
62'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Самойлов
56'
Желтая карточка
А. Самсонов
Замена
А. Ивашин
️️️️
Н. Бочко
54'
46'
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Евсеев
39'
Желтая карточка
С. Самодин
ГОЛ! 1:1!
Н. Сергеев
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Самойлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
21
Андрей Текучев
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Александр Носов
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Адамов
23
Бочко
3
Мартынов
4
Литвинов
2
Пелих
23
Якимов
21
Текучев
15
Мацукатов
17
Сергеев
8
Сперцян
90
Кутовой
3-3-1-3
16
Яшин
17
Покидышев
5
Евсеев
76
Стешин
15
Самойлов
8
Самсонов
5
Зинков
27
Бетюжнов
81
Низамутдинов
22
Самодин
10
Гонгапшев
23
Бочко
24
Ивашин
24
Ивашин
23
Бочко
2
Пелих
5
Стежко
5
Стежко
2
Пелих
21
Текучев
20
Воротников
20
Воротников
21
Текучев
10
Гонгапшев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
10
Гонгапшев
81
Низамутдинов
5
Кутин
5
Кутин
81
Низамутдинов
8
Самсонов
7
Маляров
7
Маляров
8
Самсонов
5
Евсеев
92
Щадин
92
Щадин
5
Евсеев
15
Самойлов
11
Носов
11
Носов
15
Самойлов
Остались в запасе
Краснодар-2
Шинник
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
22
Николай Зириков
ВР
3
Максим Поляков
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
3
Максим Поляков
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Краснодар-2 - Шинник
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
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Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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