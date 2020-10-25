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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Колорадо
Канзаc Сити - Колорадо: обзор матча 25 октября 2020
Канзаc Сити
25.10.2020, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Колорадо
54'
А. Пулидо
67'
А. Фонтас
88'
Г. Кинда
90+3'
G. Fernandes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Колорадо
Желтая карточка
G. Fernandes
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
G. Fernandes
90'
+3
Замена
G. Fernandes
️️️️
Д. Расселл
90'
Замена
К. Дюк
️️️️
Г. Кинда
90'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кинда
88'
Желтая карточка
Д. Линдси
85'
Замена
E. Hurtado
️️️️
А. Пулидо
81'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
81'
75'
Замена
J. Lewis
️️️️
Ю. Намли
75'
Замена
О. Трасти
️️️️
Л. Абубакар
75'
Замена
J. Kelly
️️️️
K. Rosenberry
Желтая карточка
K. Shelton
74'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Бусио
70'
ГОЛ! 2:0!
А. Фонтас
67'
66'
Замена
N. Benezet
️️️️
А. Синъясики
ГОЛ! 1:0!
А. Пулидо
Пас отдал
Р. Эспиноза
54'
47'
Желтая карточка
Л. Абубакар
28'
Замена
Н. Мескида
️️️️
C. Warner
23'
Желтая карточка
C. Warner
Желтая карточка
A. Dia
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
6
Гади Кинда
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
29
Matthew Hundley
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
2-3-5
29
24
Линдси
14
Пунчец
6
Кинда
6
Санчес
15
Эспиноза
23
Рид
6
Бусио
9
Пулидо
77
Расселл
13
4-4-2
23
Ярброу
23
Винс
2
27
Уилсон
5
Абубакар
17
Бассетт
7
Намли
11
Синъясики
19
11
Рубио
32
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
6
Кинда
28
Дюк
28
Дюк
6
Кинда
9
Пулидо
9
9
9
Пулидо
6
Бусио
11
11
6
Бусио
77
Расселл
11
11
77
Расселл
11
Синъясики
99
99
11
Синъясики
5
Абубакар
6
Трасти
6
Трасти
5
Абубакар
2
19
19
2
32
20
Мескида
20
Мескида
32
7
Намли
14
14
7
Намли
Остались в запасе
Канзаc Сити
Колорадо
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
29
Matthew Hundley
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
Остались в запасе
29
Matthew Hundley
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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