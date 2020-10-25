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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 25 октября 2020
Саутгемптон
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
27'
Д. Уорд-Проус
35'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
Замена
И. Диалло
️️️️
С. Армстронг
86'
72'
Красная карточка
Л. Динь
64'
Желтая карточка
Бернард
59'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Г. Сигурдссон
59'
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Дукуре
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
57'
46'
Замена
Бернард
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 2:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
Д. Ингс
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
Д. Ингс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4-4-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
17
Армстронг
28
Ингс
19
Адамс
4-2-3-1
1
Пикфорд
4
Годфри
22
Мина
5
Кин
12
Динь
6
Дукуре
25
Аллан
23
Родригес
10
Сигурдссон
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
17
Армстронг
27
Диалло
27
Диалло
17
Армстронг
6
Дукуре
17
Гордон
17
Гордон
6
Дукуре
10
Сигурдссон
18
Делф
18
Делф
10
Сигурдссон
17
Ивоби
11
Бернард
11
Бернард
17
Ивоби
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Робин Ольсен
ВР
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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