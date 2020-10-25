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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Арминия
Вольфсбург - Арминия: обзор матча 25 октября 2020
Вольфсбург
25.10.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Арминия
19'
В. Вегхорст
20'
М. Арнольд
80'
С. Шипплок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Арминия
87'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
М. ван дер Хоорн
Замена
Ф. Клаус
️️️️
М. Филипп
84'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Р. Штеффен
84'
80'
ГОЛ! 2:1!
С. Шипплок
Пас отдал
Р. Доан
Желтая карточка
М. Филипп
78'
77'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Кордова
Замена
В. Са
️️️️
А. Мехмеди
67'
Желтая карточка
М. Арнольд
49'
46'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
А. Майер
46'
Замена
Б. Берендт
️️️️
Н. де Медина
Замена
К. Шлагер
️️️️
Ж. Гилявоги
31'
ГОЛ! 2:0!
М. Арнольд
Пас отдал
А. Мехмеди
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
М. Арнольд
19'
10'
Желтая карточка
Ф. Клоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
30
Брайан Берендт
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
7
Йоан Эдмундссон
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
23
Гилявоги
27
Арнольд
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
26
Филипп
4-2-2-2
1
Ортега
4
де Медина
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
7
Лаурсен
10
Майер
24
Претль
20
Доан
10
Хартель
16
Кордова
9
Клоз
14
Мехмеди
27
Са
27
Са
14
Мехмеди
23
Гилявоги
21
Шлагер
21
Шлагер
23
Гилявоги
11
Штеффен
31
Герхардт
31
Герхардт
11
Штеффен
26
Филипп
30
Клаус
30
Клаус
26
Филипп
4
де Медина
30
Берендт
30
Берендт
4
де Медина
10
Майер
8
Зойферт
8
Зойферт
10
Майер
3
ван дер Хоорн
7
Эдмундссон
7
Эдмундссон
3
ван дер Хоорн
16
Кордова
22
Шипплок
22
Шипплок
16
Кордова
Остались в запасе
Вольфсбург
Арминия
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Вольфсбург - Арминия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
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