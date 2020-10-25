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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 25 октября 2020
Орхус
25.10.2020, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
9'
Й. Винд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Копенгаген
Желтая карточка
Д. Линкс
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Юнссон
88'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Н. Бойлесен
79'
Замена
П. Бьель
️️️️
М. Дарами
77'
Вторая желтая
М. Кауфманн
Замена
Н. Хелениус
️️️️
А. Гренбек
77'
Замена
К. Дикс
️️️️
А. Мунксгор
74'
72'
Желтая карточка
М. Дарами
Желтая карточка
П. Мортенсен
62'
Желтая карточка
К. Грабара
61'
Вторая желтая
Н. Поульсен
61'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
60'
Замена
Б. Блуме
️️️️
B. Hvidt
59'
34'
Желтая карточка
Зека
28'
Желтая карточка
М. Кауфманн
Желтая карточка
B. Hvidt
14'
12'
Желтая карточка
Занка
Желтая карточка
Н. Поульсен
11'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Винд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
4-4-2
25
Грабара
3
Мунксгор
5
Тингагер
20
Хауснер
5
Хойер
11
Гренбек
6
Поульсен
33
22
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
4-1-1-4
1
Юнссон
25
Занка
25
Нельссон
20
Бойлесен
2
Анкерсен
6
Зека
9
Дарами
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
29
Кауфманн
19
Винд
3
Мунксгор
4
Дикс
4
Дикс
3
Мунксгор
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
22
10
Блуме
10
Блуме
22
11
Гренбек
9
Хелениус
9
Хелениус
11
Гренбек
9
Дарами
16
Бьель
16
Бьель
9
Дарами
20
Бойлесен
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
20
Бойлесен
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Орхус - Копенгаген
5
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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