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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монако
Лион - Монако: обзор матча 25 октября 2020
Лион
25.10.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 8 тур
4 : 1
Завершен
Монако
12'
М. Депай
34'
К. Токо Экамби
41'
У. Ауа (П)
44'
К. Токо Экамби
47'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монако
Красная карточка
М. Бар
89'
Желтая карточка
Т. Мендес
84'
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
81'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Дюбуа
81'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Т. Кадевере
80'
78'
Замена
С. Диоп
️️️️
О. Чуамени
78'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ж. Мартинш
Желтая карточка
С. Дьоманде
74'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Л. Пакета
64'
Замена
М. Какере
️️️️
У. Ауа
57'
55'
Желтая карточка
Р. Агилар
50'
Желтая карточка
К. Матсима
47'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
В. Бен-Йеддер
46'
Замена
К. Энрике
️️️️
Д. Сидибе
46'
Замена
К. Матсима
️️️️
С. Йоветич
ГОЛ! 4:0!
К. Токо Экамби
44'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
У. Ауа
41'
40'
Желтая карточка
Д. Сидибе
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Кадевере
34'
Желтая карточка
Т. Кадевере
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Флорентину
ОП
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Лопеш
20
Дьоманде
6
Марсело
15
Дюбуа
23
Мендес
10
Ауа
70
Корне
11
Пакета
9
Кадевере
10
Депай
9
Экамби
4-2-1-1-2
23
Леком
19
Сидибе
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
2
Агилар
12
Флорентину
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
70
Корне
26
Бар
26
Бар
70
Корне
10
Ауа
8
Какере
8
Какере
10
Ауа
15
Дюбуа
22
Де Шильо
22
Де Шильо
15
Дюбуа
9
Кадевере
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
9
Кадевере
11
Пакета
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Пакета
19
Сидибе
12
Энрике
12
Энрике
19
Сидибе
9
Йоветич
5
Матсима
5
Матсима
9
Йоветич
14
Чуамени
10
Диоп
10
Диоп
14
Чуамени
10
Мартинш
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Мартинш
Остались в запасе
Лион
Монако
10
Райан Шерки
АП
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
99
Радослав Майецки
ВР
8
Элиот Матацо
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
10
Райан Шерки
АП
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
8
Элиот Матацо
ЦП
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лион - Монако
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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