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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 октября 2020
Лос-Анджелес
25.10.2020, воскресенье, 22:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
58'
Д. Мусовски
90+4'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 2:0!
К. Вела
Пас отдал
B. Wright-Phillips
90'
+4
85'
Замена
J. Corona
️️️️
Х. Араухо
85'
Замена
K. Koreniuk
️️️️
С. Ллетгет
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Х. Сифуэнтес
77'
75'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Д. Мусовски
70'
Замена
К. Вела
️️️️
Б. Родригес
70'
67'
Замена
К. Харви
️️️️
Джонатан
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Ф. Гинелла
61'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
J. Harvey
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусовски
Пас отдал
Д. Росси
58'
31'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
Й. Гонсалес
25'
Красная карточка
G. GonzÃ¡lez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
25
Rolf Feltscher
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
10
Эфраин Альварес
АП
19
Diedie Traore
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
4-3-3
13
3
Мурильо
4
Сегура
2
13
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
45
Гинелла
7
Родригес
9
Росси
19
Мусовски
2-2-1-5
33
Клинсман
22
Араухо
5
Стерес
8
Ллетгет
6
Джонатан
11
Гонсалес
25
7
Павон
16
3
21
8
Сифуэнтес
33
Блэкмон
33
Блэкмон
8
Сифуэнтес
2
6
Паласиос
6
Паласиос
2
45
Гинелла
15
Блессинг
15
Блессинг
45
Гинелла
7
Родригес
10
Вела
10
Вела
7
Родригес
19
Мусовски
99
99
19
Мусовски
11
Гонсалес
20
ДеПуй
20
ДеПуй
11
Гонсалес
22
Араухо
15
15
22
Араухо
6
Джонатан
67
Харви
67
Харви
6
Джонатан
8
Ллетгет
28
28
8
Ллетгет
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
7
Брайс Дюк
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
22
Давид Бингхэм
ВР
19
Diedie Traore
ЦФ
10
Эфраин Альварес
АП
27
Emil Cuello
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
7
Брайс Дюк
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
19
Diedie Traore
ЦФ
10
Эфраин Альварес
АП
27
Emil Cuello
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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