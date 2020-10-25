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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Мариуполь
Ингулец - Мариуполь: обзор матча 25 октября 2020
Ингулец
25.10.2020, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Мариуполь
6'
Д. Балан
8'
А. Бондаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Мариуполь
90'
+5
Желтая карточка
А. Кулаков
Желтая карточка
Н. Квасный
90'
+5
81'
Желтая карточка
О. Очеретко
Замена
В. Белоцерковец
️️️️
D. Yanakov
80'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Козак
76'
66'
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
63'
Замена
О. Очеретко
️️️️
С. Горбунов
Желтая карточка
V. Lupashko
60'
Желтая карточка
M. Bartulovic
39'
35'
Желтая карточка
O. Bykov
Желтая карточка
А. Козак
12'
8'
ГОЛ! 1:1!
А. Бондаренко
Пас отдал
С. Горбунов
ГОЛ! 1:0!
Д. Балан
Пас отдал
А. Козак
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
5
Евгений Запорожец
ЦП
0
A. Semenko
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ингулец
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
10
Родион Плакса
АП
27
Олег Очеретко
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-1-1-5
99
Квасный
55
Ковалев
39
Балан
5
Запорожец
10
Козак
80
18
77
0
1
4-1-3-1-1
1
21
44
Чоботенко
70
Кирюханцев
95
Стасюк
6
Чех
6
Танковский
20
Горбунов
15
Мишнев
19
Бондаренко
14
Сикан
10
Козак
0
0
10
Козак
77
29
Белоцерковец
29
Белоцерковец
77
20
Горбунов
27
Очеретко
27
Очеретко
20
Горбунов
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
Остались в запасе
Ингулец
Мариуполь
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
10
Родион Плакса
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
29
Bogdan Litvyak
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Остались в запасе
10
Родион Плакса
АП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Ингулец - Мариуполь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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