Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 25 октября 2020
Абердин
25.10.2020, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Селтик
43'
Л. Фергюсон (П)
65'
Р. Хеджс
90+2'
Л. Фергюсон (П)
52'
К. МакГрегор
77'
Л. Гриффитс
78'
Р. Кристи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Селтик
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Л. Фергюсон
90'
+2
86'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Т. Рогич
78'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Кристи
77'
ГОЛ! 2:2!
Л. Гриффитс
Пас отдал
Т. Рогич
70'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
А. Айети
70'
Замена
С. Браун
️️️️
О. Нтчам
ГОЛ! 2:1!
Р. Хеджс
65'
Замена
С. Косгров
️️️️
R. Edmondson
58'
Замена
С. Райт
️️️️
М. Уоткинс
56'
52'
ГОЛ! 1:1!
К. МакГрегор
Пас отдал
Т. Рогич
Желтая карточка
Р. МакКрори
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Фергюсон
43'
Замена
К. Макленнан
️️️️
D. McGeouch
25'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
13'
8'
Желтая карточка
К. МакГрегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Абердин
22
Грег Ли
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Селтик
23
Конор Азар
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
2-1-4-3
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
19
Фергюсон
21
17
Хайес
26
Хеджс
23
Уоткинс
27
3
4-2-3-1
19
Бэйн
30
Фримпонг
20
Айер
25
Даффи
93
Лаксальт
10
Нтчам
42
МакГрегор
10
Кристи
7
Рогич
10
Эльюнусси
9
Айети
23
Уоткинс
11
Райт
11
Райт
23
Уоткинс
21
11
Макленнан
11
Макленнан
21
27
9
Косгров
9
Косгров
27
10
Нтчам
8
Браун
8
Браун
10
Нтчам
7
Рогич
14
Тернбулл
14
Тернбулл
7
Рогич
9
Айети
29
Гриффитс
29
Гриффитс
9
Айети
Остались в запасе
Абердин
Селтик
33
Gary Woods
ЦФ
22
Грег Ли
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
23
Конор Азар
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
22
Грег Ли
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
Остались в запасе
9
Патрик Климала
ЦФ
19
Исмаила Соро
ЦП
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
23
Конор Азар
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Абердин - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
Новости команд
Все
Абердин
Селтик
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+