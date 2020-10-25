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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 25 октября 2020
Хетафе
25.10.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
45+2'
А. Монторо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Гранада
90'
+1
Желтая карточка
Я. Эррера
Желтая карточка
Э. Унал
89'
74'
Замена
А. Соро
️️️️
Х. Молина
74'
Замена
Н. Перес
️️️️
А. Монторо
Замена
Э. Унал
️️️️
А. Ньом
64'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Н. Максимович
64'
55'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Кенеди
55'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Л. Суарес
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Монторо
Желтая карточка
Д. Джене
45'
39'
Желтая карточка
Х. Санчес
Желтая карточка
М. Оливера
22'
Желтая карточка
Х. Мата
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
23
Кабако
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
9
Эрнандес
4-3-1-2
1
Силва
20
Фулкье
24
Вальехо
5
Санчес
21
Нева
19
Монторо
21
Эррера
88
Брайс
29
Кенеди
19
Молина
97
Суарес
88
Максимович
24
Тимор
24
Тимор
88
Максимович
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
12
Ньом
20
Унал
20
Унал
12
Ньом
29
Кенеди
11
Мачис
11
Мачис
29
Кенеди
19
Молина
29
Соро
29
Соро
19
Молина
97
Суарес
7
Пуэртас
7
Пуэртас
97
Суарес
19
Монторо
18
Перес
18
Перес
19
Монторо
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
23
Пепе Санчес
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Хетафе - Гранада
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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