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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Санкт-Пельтен
ЛАСК - Санкт-Пельтен: обзор матча 25 октября 2020
ЛАСК
25.10.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Санкт-Пельтен
34'
А. Грубер
46'
Р. Ранфтль
57'
Л. Гргич
87'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Санкт-Пельтен
ГОЛ! 4:0!
Т. Гойгингер
Пас отдал
А. Андраде
87'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Л. Гргич
78'
75'
Желтая карточка
N. Meister
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
А. Грубер
67'
Замена
Е. Чеберко
️️️️
П. Филипович
67'
66'
Замена
M. Tanzmayr
️️️️
L. Grozurek
66'
Замена
N. Meister
️️️️
D. Hugy
58'
Желтая карточка
P. Pokorný
ГОЛ! 3:0!
Л. Гргич
Пас отдал
А. Грубер
57'
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Рагуц
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ранфтль
Пас отдал
Й. Эггештайн
46'
46'
Замена
D. Schutz
️️️️
А. Мухамедбегович
ГОЛ! 1:0!
А. Грубер
Пас отдал
П. Михорль
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
0
G. Davies
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
3-4-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Гргич
26
Ранфтль
34
Михорль
5
Филипович
19
Эггештайн
9
Рагуц
9
Грубер
3-3-4
1
5
Блауэнштайнер
15
17
Мухамедбегович
10
Любичич
44
0
3
24
15
24
5
Филипович
23
Чеберко
23
Чеберко
5
Филипович
8
Гргич
21
Мадсен
21
Мадсен
8
Гргич
9
Рагуц
18
Балич
18
Балич
9
Рагуц
9
Грубер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
9
Грубер
24
12
12
24
17
Мухамедбегович
20
20
17
Мухамедбегович
24
0
0
24
Остались в запасе
ЛАСК
Санкт-Пельтен
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Остались в запасе
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Санкт-Пельтен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
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