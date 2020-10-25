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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Хартберг
Тироль - Хартберг: обзор матча 25 октября 2020
Тироль
25.10.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хартберг
30'
К. Йебоа
75'
Р. Реп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Хартберг
Желтая карточка
J. Naschberger
89'
Желтая карточка
S. Hager
89'
85'
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
Желтая карточка
Т. Пецос
84'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Z. Dedic
84'
83'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
С. Хорват
79'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Реп
Пас отдал
A. Lienhart
Замена
Т. Анселм
️️️️
Н. Фредериксен
71'
Замена
Р. Смит
️️️️
B. Pranter
71'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
Ж. Рогель
61'
46'
Замена
L. Ried
️️️️
M. Gollner
ГОЛ! 1:0!
К. Йебоа
Пас отдал
Т. Пецос
30'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
16'
14'
Желтая карточка
Т. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
30
Саша Хорват
АП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
2-4-4
25
Освальд
0
3
Гугганиг
23
Шнегг
0
6
Пецос
21
Рогель
14
9
Йебоа
0
8
Фредериксен
3-3-2-1-1
1
Свете
33
Лукенедер
14
Клем
31
Роттер
4
14
Тижани
6
23
Кайнц
55
Реп
30
Хорват
24
Тадич
0
8
Смит
8
Смит
0
8
Фредериксен
11
Анселм
11
Анселм
8
Фредериксен
21
Рогель
16
Геллес
16
Геллес
21
Рогель
0
33
Ридер
33
Ридер
0
30
Хорват
7
Эртльталер
7
Эртльталер
30
Хорват
4
27
27
4
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
Остались в запасе
Тироль
Хартберг
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Остались в запасе
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Тироль - Хартберг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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