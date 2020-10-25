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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Мьёндален
Буде-Глимт - Мьёндален: обзор матча 25 октября 2020
Буде-Глимт
25.10.2020, воскресенье, 22:30
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 0
Завершен
Мьёндален
16'
K. Junker (П)
69'
K. Junker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Мьёндален
Замена
В. Моберг
️️️️
В. Бонифаци
90'
+2
Замена
R. Hauge
️️️️
О. Сольбаккен
90'
+2
84'
Желтая карточка
C. Gauseth
Замена
У. Ветлесен
️️️️
М. Конрадсен
82'
78'
Замена
T. Brochmann
️️️️
F. Brustad
76'
Желтая карточка
Л. Ольден Ларсен
ГОЛ! 2:0!
K. Junker
69'
67'
Замена
C. Gauseth
️️️️
S. Aasmundsen
61'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
J. Solberg
49'
Желтая карточка
С. Лизет
Желтая карточка
K. Junker
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. Junker
16'
15'
Желтая карточка
O. Amund Sveen
6'
Желтая карточка
S. Solholm Johansen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
0
R. Hauge
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Сампстед
2
Лоде
22
Хейбротен
7
Берг
8
Конрадсен
14
Салтнес
9
Сольбаккен
77
22
Бонифаци
1-5
20
Драгснес
26
1
4
15
6
9
Сольбаккен
0
0
9
Сольбаккен
22
Бонифаци
6
Моберг
6
Моберг
22
Бонифаци
8
Конрадсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
8
Конрадсен
6
7
Ларсен
7
Ларсен
6
8
7
7
8
33
11
11
33
Остались в запасе
Буде-Глимт
Мьёндален
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джошуа Смитс
ВР
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джошуа Смитс
ВР
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Буде-Глимт - Мьёндален
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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