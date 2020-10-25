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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Рух
Заря - Рух: обзор матча 25 октября 2020
Заря
25.10.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Рух
52'
А. Гладкий
76'
В. Кочергин
88'
Д. Иванисеня
90+2'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Рух
ГОЛ! 4:0!
А. Саядманеш
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Д. Иванисеня
Пас отдал
А. Руфати
88'
86'
Замена
О. Притула
️️️️
Б. Бойчук
Желтая карточка
Д. Иванисеня
84'
Замена
И. Чайковский
️️️️
В. Кочергин
84'
82'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
Н. Кухаревич
82'
Замена
️️️️
В. Федорчук
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Гладкий
81'
Замена
А. Цыганик
️️️️
Д. Хомченовский
81'
ГОЛ! 2:0!
В. Кочергин
76'
Замена
А. Руфати
️️️️
Д. Фаворов
74'
Замена
М. Перович
️️️️
М. Лунев
74'
Желтая карточка
Л. Квек
62'
54'
Желтая карточка
М. Мысык
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
Пас отдал
Д. Хомченовский
52'
48'
Вторая желтая
Я. Мартынюк
46'
Замена
Ю. Климчук
️️️️
Р. Русин
45'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Желтая карточка
Д. Хомченовский
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
22
Никола Васили
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Рух
17
Денис Слюсар
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
15
D. Kondrakov
ЦФ
2-1-3-2-2
22
Васили
15
Вернидуб
45
Фаворов
40
Квек
21
Иванисеня
29
Назарина
10
Кочергин
10
Хомченовский
22
Кабаев
20
Гладкий
14
Лунев
2-1-1-3-3
13
Бандура
2
Гагун
13
Стаменкович
9
Мартынюк
5
Федорчук
10
Бойчук
33
Мысык
10
Русин
0
0
9
Кухаревич
45
Фаворов
5
Руфати
5
Руфати
45
Фаворов
10
Кочергин
4
Чайковский
4
Чайковский
10
Кочергин
20
Гладкий
17
Саядманеш
17
Саядманеш
20
Гладкий
10
Хомченовский
14
Цыганик
14
Цыганик
10
Хомченовский
14
Лунев
9
Перович
9
Перович
14
Лунев
10
Русин
70
Климчук
70
Климчук
10
Русин
9
Кухаревич
15
15
9
Кухаревич
10
Бойчук
10
Притула
10
Притула
10
Бойчук
Остались в запасе
Заря
Рух
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
23
Юрий Копина
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
17
Денис Слюсар
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
Остались в запасе
23
Юрий Копина
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
17
Денис Слюсар
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Заря - Рух
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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