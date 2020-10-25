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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - ПСВ
Витесс - ПСВ: обзор матча 25 октября 2020
Витесс
25.10.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
9'
Я. Расмуссен
54'
Л. Опенда
50'
О. Боскальи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - ПСВ
89'
Замена
А. Файн
️️️️
Н. Мадуэке
Желтая карточка
Э. Даса
84'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
А. Броя
82'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
М. Виттек
82'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
80'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Л. Опенда
74'
Желтая карточка
С. Тронстад
64'
62'
Замена
Д. Мален
️️️️
Р. Томас
Замена
Т. Хайек
️️️️
Д. Хейсман
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Виттек
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
О. Боскальи
Пас отдал
Ф. Макс
ГОЛ! 1:0!
Я. Расмуссен
Пас отдал
М. Виттек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
44
Энрико Эрнандес
АП
41
Brend Leeflang
ЦФ
14
Nouri Cheung
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-2-1-3
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
6
Тронстад
23
Базур
23
Хейсман
27
17
Опенда
27
Броя
4-2-2-1-1
38
Мвого
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
20
Хендрикс
52
Ихаттарен
30
Томас
20
Мадуэке
7
Захави
32
Виттек
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
32
Виттек
23
Хейсман
37
Хайек
37
Хайек
23
Хейсман
27
Броя
9
Дарфалу
9
Дарфалу
27
Броя
17
Опенда
29
Бейтинк
29
Бейтинк
17
Опенда
20
Мадуэке
29
Файн
29
Файн
20
Мадуэке
30
Томас
14
Мален
14
Мален
30
Томас
Остались в запасе
Витесс
ПСВ
1
Йерун Хувен
ВР
41
Brend Leeflang
ЦФ
14
Nouri Cheung
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
Главный тренер
Эдвард Стеринг
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
41
Brend Leeflang
ЦФ
14
Nouri Cheung
ЦФ
44
Энрико Эрнандес
АП
25
Билал Баязит
ВР
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Витесс - ПСВ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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