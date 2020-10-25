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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи: обзор матча 25 октября 2020
Атлетико Минейро
25.10.2020, воскресенье, 04:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
90'
+5
Замена
M. Serrato
️️️️
R.
Желтая карточка
Кено
87'
74'
Замена
Маркиньос
️️️️
T. Neves
Замена
Маррони
️️️️
Э. Саша
67'
Замена
М. Сарачо
️️️️
А. Франко
67'
64'
Замена
R. Henrique
️️️️
M. AraÃºjo
64'
Замена
J. Tavares
️️️️
R. Prata
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
14
Натан
АП
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Чико
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
17
Савиньо
ПВ
38
Маррони
ЦФ
1
Victor
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
10
Маркиньос
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
4-3-1-2
22
Эверсон
4
Ревер
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
21
Франко
8
Жаир
11
Саварино
14
Натан
8
Саша
20
Кено
1-2-5
27
Полли
34
Адриэлсон
4
Чико
10
26
2
15
23
20
8
Саша
38
Маррони
38
Маррони
8
Саша
21
Франко
11
Сарачо
11
Сарачо
21
Франко
8
5
5
8
10
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
20
8
8
20
23
12
12
23
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
17
Савиньо
ПВ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
87
Микаэл
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
2
Ewerton
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
17
Савиньо
ПВ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
Остались в запасе
87
Микаэл
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
2
Ewerton
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетико Минейро - Спорт Ресифи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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