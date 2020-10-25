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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Сент-Этьен
Метц - Сент-Этьен: обзор матча 25 октября 2020
Метц
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
5'
Ф. Булайя
78'
А. Сиссоко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Сент-Этьен
Замена
М. Фофана
️️️️
Х. Майга
90'
+3
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
В. Ангбан
89'
82'
Замена
T. Tormin
️️️️
Д. Буанга
82'
Замена
М. Ривера
️️️️
И. Нею
Желтая карточка
В. Пажо
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Сиссоко
78'
Желтая карточка
Х. Майга
73'
72'
Желтая карточка
И. Нею
63'
Замена
Л. Гурна
️️️️
А. Аушиш
Замена
Вагнер
️️️️
М. Гуйе
55'
48'
Замена
М. Тшибуабуа
️️️️
П. Рецос
46'
Замена
В. Хазри
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
В. Ангбан
32'
31'
Желтая карточка
Д. Буанга
23'
Желтая карточка
П. Рецос
ГОЛ! 1:0!
Ф. Булайя
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
0
Rayan Souici
ЦФ
33
Edmilson Indjai Correia
ЦФ
29
Tyron Tormin
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-2-3
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
80
Майга
7
Ангбан
17
Пажо
11
Нгетт
26
Гуйе
37
Булайя
4-1-1-2-2
40
Мулен
17
Муэффек
4
Соу
45
Рецос
58
Сиссоко
91
Нею
45
Камара
24
Аушиш
99
Буанга
22
Монне-Паке
17
Амума
80
Майга
2
Фофана
2
Фофана
80
Майга
7
Ангбан
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
7
Ангбан
26
Гуйе
70
Вагнер
70
Вагнер
26
Гуйе
45
Рецос
36
Тшибуабуа
36
Тшибуабуа
45
Рецос
91
Нею
7
Ривера
7
Ривера
91
Нею
99
Буанга
29
29
99
Буанга
24
Аушиш
29
Гурна
29
Гурна
24
Аушиш
22
Монне-Паке
10
Хазри
10
Хазри
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Метц
Сент-Этьен
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
0
Rayan Souici
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
10
Билаль Бенхедим
АП
33
Edmilson Indjai Correia
ЦФ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Остались в запасе
0
Rayan Souici
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
10
Билаль Бенхедим
АП
33
Edmilson Indjai Correia
ЦФ
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Метц - Сент-Этьен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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