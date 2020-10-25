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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 25 октября 2020
Вердер
25.10.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
5'
М. Эггештайн
22'
Д. Гайгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Гачинович
Замена
Т. Чон
️️️️
Ю. Осако
87'
86'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Р. Сков
Желтая карточка
М. Фридль
79'
77'
Замена
С. Адамян
️️️️
М. Даббур
77'
Замена
М. Гачинович
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
К. Мевальд
️️️️
К. Гросс
71'
59'
Желтая карточка
С. Пош
59'
Замена
Клаусс
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Замена
Ю. Осако
️️️️
Н. Фуллкруг
37'
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гайгер
Пас отдал
С. Руди
ГОЛ! 1:0!
М. Эггештайн
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
19
Тахит Чон
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Павленка
4
Мойсандер
13
Велькович
32
Фридль
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Мбом
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
10
Фуллкруг
9
Сарджент
3-1-2-3-1
20
Пентке
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
18
Самассеку
13
Руди
18
Гайгер
24
Сков
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
Осако
19
Чон
19
Чон
Осако
36
Гросс
8
Мевальд
8
Мевальд
36
Гросс
10
Фуллкруг
10
Осако
10
Осако
10
Фуллкруг
24
Сков
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Сков
14
Баумгартнер
8
Гачинович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
9
Даббур
22
Адамян
22
Адамян
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
99
Клаусс
99
Клаусс
7
Брун-Ларсен
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
10
Романо Шмид
АП
4
Илия Груев
ОП
7
Милот Рашица
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
37
Лука Филипп
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
10
Романо Шмид
АП
4
Илия Груев
ОП
7
Милот Рашица
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
6
Мелайро Богард
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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