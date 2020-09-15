Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Лутон Таун
Рединг - Лутон Таун: обзор матча 15 сентября 2020
Рединг
15.09.2020, вторник, 20:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
24'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рединг - Лутон Таун
90'
+3
Замена
M. Cranie
️️️️
Т. Локьер
85'
Замена
П. Киосо
️️️️
Д. Бри
Замена
N. Melvin-Lambert
️️️️
Г. Пушкаш
85'
78'
Желтая карточка
С. Брэдли
72'
Замена
E. Lee
️️️️
К. Луалуа
62'
Желтая карточка
К. Луалуа
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Р. Норрингтон-Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
22
Felipe Araruna
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
24
Sam Walker
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
4
Райан Ист
ОП
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
16
Глен Ри
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
3-1-1-5
23
Саутвуд
12
Холмс
26
Макинтайр
27
Уотсон
23
Бристоу
22
34
9
47
Пушкаш
36
23
4-3-1-2
1
Ши
14
Бри
15
Брэдли
15
Локьер
30
Норрингтон-Дэвис
8
Танниклифф
20
Монкур
22
Шайнни
18
Кларк
14
Хилтон
25
Луалуа
47
Пушкаш
37
37
47
Пушкаш
14
Бри
30
Киосо
30
Киосо
14
Бри
15
Локьер
2
2
15
Локьер
25
Луалуа
18
18
25
Луалуа
Остались в запасе
Рединг
Лутон Таун
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
4
Райан Ист
ОП
24
Sam Walker
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
21
Симон Слуга
ВР
16
Глен Ри
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
4
Райан Ист
ОП
24
Sam Walker
ВР
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
16
Глен Ри
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Рединг - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Лутон Таун
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+