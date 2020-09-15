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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - АЗ Алкмаар
Динамо К - АЗ Алкмаар: обзор матча 15 сентября 2020
Динамо К
15.09.2020, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
49'
Ж. Родригес
86'
Н. Шапаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - АЗ Алкмаар
Замена
Б. Леднев
️️️️
Н. Шапаренко
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Н. Шапаренко
Пас отдал
Т. Кедзиора
86'
85'
Желтая карточка
У. Идрисси
Желтая карточка
Т. Кедзиора
85'
83'
Желтая карточка
Й. Класи
79'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Р. Влаар
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Буяльский
79'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
74'
66'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Ф. Мидтсьё
58'
Замена
У. Идрисси
️️️️
А. Гюдмюндссон
ГОЛ! 1:0!
Ж. Родригес
Пас отдал
В. Буяльский
49'
33'
Желтая карточка
К. Стенгс
Желтая карточка
Ж. Родригес
19'
Желтая карточка
В. Буяльский
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Фран Соль
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
4-3-1-2
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
6
Забарный
20
Караваев
29
Буяльский
8
Сидорчук
10
Шапаренко
14
де Пена
20
Супряга
7
Родригес
2-1-4-2-1
40
Бизот
12
Влаар
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
20
де Вит
18
Мидтсьё
22
Свенссон
8
Класи
14
Стенгс
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
10
Шапаренко
30
Леднев
30
Леднев
10
Шапаренко
29
Буяльский
18
Андриевский
18
Андриевский
29
Буяльский
80
Гюдмюндссон
11
Идрисси
11
Идрисси
80
Гюдмюндссон
12
Влаар
28
Сугавара
28
Сугавара
12
Влаар
18
Мидтсьё
9
Дрейф
9
Дрейф
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Динамо К
АЗ Алкмаар
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Динамо К - АЗ Алкмаар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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