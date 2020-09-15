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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Чарльтон
Вест Хэм - Чарльтон: обзор матча 15 сентября 2020
Вест Хэм
15.09.2020, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Чарльтон
22'
С. Аллер
26'
С. Аллер
80'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Чарльтон
Замена
К. Ковентри
️️️️
Р. Снодграсс
84'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Ланзини
80'
77'
Замена
А. Гилби
️️️️
D. Pratley
77'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Уильямс
46'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
М. Бонн
Желтая карточка
А. Масуаку
38'
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Р. Снодграсс
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
А. Ярмоленко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
5
Charlie Barker
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
6
James Vennings
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-2-3-1
12
Рэндольф
26
Масуаку
2
Бальбуэна
6
Диоп
2
Джонсон
24
Каллен
23
Снодграсс
7
Андерсон
22
Ланзини
7
Ярмоленко
22
Аллер
4-4-2
13
Амос
14
Паррингтон
18
45
Даути
23
Ошиладжа
50
Эзтюмер
32
10
Уильямс
63
Левитт
9
Бонн
5
23
Снодграсс
6
Ковентри
6
Ковентри
23
Снодграсс
18
8
Гилби
8
Гилби
18
9
Бонн
15
Анеке
15
Анеке
9
Бонн
10
Уильямс
14
Вашингтон
14
Вашингтон
10
Уильямс
Остались в запасе
Вест Хэм
Чарльтон
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
10
Ксанде Силва
ПВ
25
Давид Мартин
ВР
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
James Vennings
ЦФ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
10
Ксанде Силва
ПВ
25
Давид Мартин
ВР
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
James Vennings
ЦФ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Вест Хэм - Чарльтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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