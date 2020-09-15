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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Флитвуд - Порт Вейл
Флитвуд - Порт Вейл: обзор матча 15 сентября 2020
Флитвуд
15.09.2020, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Порт Вейл
14'
П. Мэдден
75'
Д. Моррис
49'
D. Whitehead
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флитвуд - Порт Вейл
Желтая карточка
G. Whelan
90'
+2
Замена
Д. Матете
️️️️
К. Кэмпс
80'
78'
Желтая карточка
Z. Mills
ГОЛ! 2:1!
Д. Моррис
Пас отдал
К. Кэмпс
75'
74'
Замена
С. Берджесс
️️️️
Э. Ойелеке
72'
Замена
D. Worrall
️️️️
Г. МакКирди
70'
Желтая карточка
S. Brisley
64'
Желтая карточка
К. Монтано
64'
Замена
L. Joyce
️️️️
D. Trickett-Smith
Замена
️️️️
P. Coutts
62'
Замена
H. Saunders
️️️️
Ч. Эванс
56'
49'
ГОЛ! 1:1!
D. Whitehead
Пас отдал
Г. МакКирди
45'
+1
Желтая карточка
A. Hurst
Желтая карточка
П. Мэдден
32'
ГОЛ! 1:0!
П. Мэдден
Пас отдал
Ч. Эванс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
23
Джош Моррис
ЛП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
12
Glenn Whelan
ЦФ
15
Paul Coutts
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Порт Вейл
26
Кристиан Монтано
ЛВ
4
Эммануэль Ойелеке
ЦП
30
Dino Visser
ЦФ
15
Zak Mills
ЦФ
14
Shaun Brisley
ЦФ
23
Danny Whitehead
ЦФ
3
Adam Crookes
ЦФ
27
Alex Hurst
ЦФ
25
Dan Trickett-Smith
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
12
Theo Robinson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Флитвуд
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
29
Gerard Garner
ЦФ
Порт Вейл
5
Натан Смит
ЦЗ
20
Скотт Берджесс
ЦП
13
Mark Cullen
ЦФ
1
Scott P. Brown
ЦФ
24
David Fitzpatrick
ЦФ
4
Luke Joyce
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
3-2-5
3
Эндрю
6
Стаббс
5
Хилл
23
Моррис
8
Кэмпс
12
17
Эванс
41
Мэдден
15
7
Бернс
1-1-5
4
Ойелеке
26
Монтано
3
12
13
МакКирди
25
27
8
Кэмпс
28
Матете
28
Матете
8
Кэмпс
17
Эванс
32
32
17
Эванс
4
Ойелеке
20
Берджесс
20
Берджесс
4
Ойелеке
25
4
4
25
13
МакКирди
27
27
13
МакКирди
Остались в запасе
Флитвуд
Порт Вейл
14
Shayden Morris
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦЗ
29
Gerard Garner
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
Главный тренер
Грэм Александер
13
Mark Cullen
ЦФ
1
Scott P. Brown
ЦФ
5
Натан Смит
ЦЗ
24
David Fitzpatrick
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
14
Shayden Morris
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦЗ
29
Gerard Garner
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
Остались в запасе
13
Mark Cullen
ЦФ
1
Scott P. Brown
ЦФ
5
Натан Смит
ЦЗ
24
David Fitzpatrick
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Флитвуд - Порт Вейл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
- : -
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
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