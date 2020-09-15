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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Борнмут - Кристал Пэлас
Борнмут - Кристал Пэлас: обзор матча 15 сентября 2020
Борнмут
15.09.2020, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 11 : 10
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Борнмут - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
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Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
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3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
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26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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