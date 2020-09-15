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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй
Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 15 сентября 2020
Рочдейл
15.09.2020, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
54'
Э. Качунга
88'
Д. Виндасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
О. Рэтбоун
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Виндасс
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
A. Newby
80'
Замена
J. Ryan
️️️️
M. Lund
71'
70'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
Э. Качунга
64'
Желтая карточка
А. Рич
57'
Желтая карточка
А. Хант
54'
ГОЛ! 0:1!
Э. Качунга
Желтая карточка
О. О'Коннелл
45'
+1
34'
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рочдейл
31
Гэвин Базуну
ВР
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
14
Квадво Баа
ЛВ
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
30
Yeboah Amankwah
ЦФ
4
Jimmy McNulty
ЦФ
4
Jimmy Keohane
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
16
Matt Done
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Рочдейл
22
Стивен Дули
ЛВ
14
Итан Брайерли
ЦП
1
Jay Lynch
ЦФ
32
Joe Dunne
ЦФ
18
Lewis Bradley
ЦФ
20
Jimmy Ryan
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
11
Конор Грант
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
41
Charles Hagan
ЦФ
10
Liam Waldock
ЦФ
1-2-1-5
31
Базуну
6
О'Коннелл
20
Рэтбоун
5
Морли
14
Баа
4
16
30
8
4
3-1-4-2
33
Уайлдсмит
8
Хант
28
Одубайо
31
29
Шоу
3
Рич
2
Палмер
6
Пелюпесси
16
Деле-Баширу
10
Качунга
6
8
20
20
8
30
7
Тавареш
7
Тавареш
30
10
Качунга
10
Виндасс
10
Виндасс
10
Качунга
Остались в запасе
Рочдейл
Шеффилд Уэнсдэй
22
Стивен Дули
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
32
Joe Dunne
ЦФ
18
Lewis Bradley
ЦФ
14
Итан Брайерли
ЦП
Главный тренер
Кейт Хилл
41
Charles Hagan
ЦФ
10
Liam Waldock
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
11
Конор Грант
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
22
Стивен Дули
ЛВ
1
Jay Lynch
ЦФ
32
Joe Dunne
ЦФ
18
Lewis Bradley
ЦФ
14
Итан Брайерли
ЦП
Остались в запасе
41
Charles Hagan
ЦФ
10
Liam Waldock
ЦФ
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
11
Конор Грант
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
Главный тренер
Кейт Хилл
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Рочдейл - Шеффилд Уэнсдэй
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Спортлэнд
Новости команд
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Рочдейл
Шеффилд Уэнсдэй
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
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2018.02.19 00:05
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2018.02.18 20:55
6
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
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